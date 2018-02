Controlli a tappeto dei Carabinieri: un arresto, 4 denunce e 7 segnalazioni

Servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché alla verifica del rispetto del Codice della Strada

RENDE (CS) – Un arresto, una denuncia e tre segnalazioni: questo il bilancio delle attività di controllo svolte dai carabinieri di Cosenza. I militari di Bisignano hanno arrestato un 42enne di Bisignano, sul quale pendeva un ordine di carcerazione. I militari hanno rintracciato e notificato all’uomo il provvedimento emesso dal Tribunale di Cosenza che dispone l’arresto e la reclusione di 4 anni e 6 mesi per il reato di estorsione. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato portato nel carcere di Cosenza.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza, come assuntori di droga un 50enne residente a Montalto Uffugo, un 20enne residente a Rende e un 29enne residente a Diamante. I militari hanno controllato i tre uomini che, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di 8 grammi di marijuana, tutto sottoposto a sequestro.

I militari di San Fili hanno denunciato per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico, un 30enne residente a Torano Castello. L’automobilista, controllato dai militari operanti in San Fili, invitato a sottoporsi ad accertamento etilometrico, si sarebbe rifiutato. La patente è stata immediatamente ritirata e l’autovettura affidata a persona idonea alla guida.

Nei Comuni di Cerzeto e Roggiano Gravina, i militari della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano e delle dipendenti Stazioni a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, hanno deferito in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 55enne ed un 33enne, residenti a Roggiano Gravina, i quali sono stati trovati in possesso di 6 grammi di marijuana e 1 bilancino di precisione; 12 grammi di marijuana. Un 30enne residente a Cerzeto, al quale sono stati rinvenuti 8 grammi di marijuana. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Infine, sono stati segnalati alla Prefettura di Cosenza quali assuntori di sostanze stupefacenti 4 giovani dai 19 ai 37 anni di età, ai quali sono stati complessivamente rinvenuti e sottoposti a sequestro 7 grammi di marijuana.

