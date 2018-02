Ambiente, giovani “a scuola” con carabinieri Forestali e Lions

“Service e territorio”, campagna di sensibilizzazione sulla legalità, biodiversità ed educazione ambientale verso il territorio e la biodiversità



CASTROVILLARI – Educare al rispetto dell’ambiente. E’ una delle campagne di sensibilizzazione che vede da tempo i Lions impegnati sul territorio. In particolare quest’anno il Lions Club di Castrovillari grazie al personale dell’Ufficio Territoriale Carabinieri Forestali per la Biodiversità di Cosenza, diretto dal Ten.Col. Gaetano Gorpia, ha inteso organizzare una serie di incontri divulgativi con le prime classi della Scuola Secondaria di 1° Grado di Castrovillari.

Gli incontri iniziati da alcuni giorni vertono ad affrontare i temi di legalità, biodiversità ed educazione ambientale rivolti in particolare alla conoscenza del territorio e della biodiversità. Come i ragazzi educati all’ambiente improntano il loro vivere nella società odierna. Le lezioni tenute dal personale dei Carabinieri Forestali di Cosenza sono iniziati da alcuni giorni presso gli istituti castrovillaresi diretti dal dirigente Gianmarco D’Ambrosio e andranno avanti per tutto il mese di febbraio. Un progetto che vede l’importante collaborazione dell’Amministrazione Comunale cittadina attraverso l’Assessorato all’Ambiente. Infatti il progetto, che prevede un concorso di disegno finale avrà come giornata conclusiva un momento da trascorrere nel mese di marzo presso uno spazio verde della città, individuato dall’amministrazione comunale, nel quale i ragazzi saranno i protagonisti della giornata.