Anni di maltrattamenti all’anziana madre per soldi, un arresto

Minaccia di morte la madre, la mette in fuga e con una mazza distrugge la casa e una macchina. In casa deteneva un fucile da caccia calibro 12

CETRARO – E’ successo a Cetraro, in pieno centro e solo grazie all’intervento tempestivo dell’Arma si è evitata una tragedia annunciata. Aveva le mani sporche di sangue quando i carabinieri sono riusciti a riportarlo alla calma e a disarmarlo. Nelle mani stringeva un bastone. In preda ad una crisi d’ira era per strada a danneggiare un’automobile parcheggiata, colpendola più volte con il bastone. Le sue mani sanguinanti erano piene di ferite dovute al bastone con cui distruggeva il veicolo, scoperto poi appartenere alla madre. Dopo averlo riportato alla calma, i militari della stazione di Cetraro rientranti nella compagnia di Paola al comando del capitano Tognoni, hanno ricostruito tutta la vicenda. F.G., 29enne, tratto in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi, al culmine dell’ennesima lite con l’anziana madre, 72enne, con la quale abitava , dopo averla minacciata di morte brandendo un bastone di legno, aveva iniziato a mettere a soqquadro l’intera abitazione, costringendo la donna ad uscire velocemente di casa e a cercare rifugio da alcuni vicini. Il giovane, evidentemente non soddisfatto, si era poi accanito sull’autovettura di proprietà della madre, procurandosi delle ferite alle mani.

I carabinieri hanno effettuato una perquisizione in casa, rinvenendo all’interno della camera da letto del 29enne, adagiato sul letto, un fucile da caccia calibro 12 marca Franchi, unitamente ad un proiettile per arma lunga calibro 16 e ad uno per pistola calibro 9. Tutto il materiale d’armamento, apparteneva al defunto padre e non era stato mai denunciato alle competenti autorità per effettuare il passaggio di proprietà. Il fucile e i proiettili sono stati posti sotto sequestro. I carabinieri hanno poi avviato un’indagine scoprendo che i maltrattamenti all’anziana madre risalivano al 2016. Due anni in cui la donna ha subito in silenzio le vessazioni, le ingiurie, le minacce del figlio. Alla base delle condotte del giovane vi sarebbero, prevalentemente, i rifiuti della madre alle pressanti richieste di denaro avanzate dal figlio. Il 29enne è stato trasferito nel carcere di Paola, su disposizione della Procura della Repubblica, in attesa della convalida dell’arresto