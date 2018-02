Beccato mentre tenta di rubare mobili in un magazzino

Controlli sul territorio dell’Arma. Denunciato un minore trovato con in tasca dosi di marijuana e hashish. Guai in vista anche per gli automobilisti alticci

ROSE – Tenta di asportare mobiletti all’interno di un magazzino, ma viene braccato dai carabinieri della stazione di Rose e denunciato a piede libero. Un 62enne residente a Rose è stato accusato di tentato furto aggravato. Con gli arnesi da scasso è stato sorpreso in contrada Petraro mentre asportava la mobilia su un furgone. A Luzzi è stato denunciato a piede libero un 17enne trovato con la droga in tasca. Durante l’azione di controllo del territorio dell’Arma nell’hinterland del territorio di Rende ricadente nella compagnia al comando del capitano Maieli, con servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, una pattuglia ha rinvenuto durante la perquisizione del minore, occultati all’interno della tasca dei jeans, due involucri in cellophane contenenti 18 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish.

Guai in vista anche per gli automobilisti “alticci”. Tre le persone denunciate a piede libero. In particolare i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende diretti dal tenente De Tommaso: hanno denunciato un 22enne residente a Petilia Policastro (KR) e un 30enne residente a Stilo (RC) per essersi rifiutati di sottoporsi ad accertamento etilometrico e una 22enne residente a Montalto Uffugo per guida in stato di ebbrezza perchè sottoposta ad accertamento etilometrico è risultata con un tasso alcolemico nel sangue superiore ai limiti previsti dalla legge (0,87 g/l) . La patente è stata ritirata a tutti i denuncianti e l’autovettura affidata a persona idonea alla guida.