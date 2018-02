Da Milano e Sibari con il figlio e 42 ovuli di eroina, arrestato alla fermata dei bus

La Guardia di Finanza di Sibari lo ha arrestato in flagranza di reato. Nel bagaglio aveva 400 grammi di eroina nascosta in 42 ovuli sigillati

CASSANO JONIO (CS) – Un cittadino pakistano trasportava eroina purissima all’interno di 42 ovuli ancora sigillati. I Baschi Verdi, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno controllato nel piazzale degli arrivi degli autobus in prossimità della stazione ferroviaria di Sibari stamattina, i passeggeri di un bus di linea proveniente da Milano.

Nel corso delle operazioni di controllo, l’attenzione delle Fiamme Gialle è ricaduta su un cittadino pakistano, accompagnato dal proprio figlio minore, che ha iniziato a mostrare sin da subito un eccessivo nervosismo all’atto della richiesta da parte dei militari dei documenti di riconoscimento. E così è stata fatta intervenire l’unità cinofila con il pastore tedesco antidroga “Abos”, fino a quel momento impegnato nel controllo di altri passeggeri, che grazie al suo fiuto, ha dato conferma ai sospetti. I Finanzieri hanno deciso di approfondire il controllo accertando la presenza, all’interno di uno zaino, di 42 ovuli ancora sigillati, che contenevano circa 10 grammi di eroina ciascuno.

L’esame del passaporto e dei documenti di viaggio rinvenuti, hanno permesso di accertare come l’uomo avesse fatto da corriere, avendo viaggiato nei precedenti giorni, trasportando la sostanza stupefacente preventivamente ingerita per superare i controlli aeroportuali, dal Pakistan, passando per Dubai. Così il pakistano è stato sottoposto ad una radiografia addominale, al fine di accertare la presenza di ulteriori ovuli ancora non espulsi, i cui esiti non hanno evidenziato corpi estranei all’interno dell’addome del fermato. La droga è stata sequestrata così come i telefoni cellulari rinvenuti addosso all’uomo, arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al termine delle operazioni il pakistano è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari e rischia ora la pena della reclusione da 6 a 20 anni.

Il figlio minore con cui viaggiava l’arrestato, risultato allo stato estraneo all’illecito trasporto, a seguito delle operazioni di perquisizione ed identificazione, è stato affidato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, alla madre, residente nel territorio di Cassano allo Ionio. Con il quantitativo di eroina trafficato, considerando i successivi “tagli” cui viene ordinariamente sottoposta la sostanza stupefacente, sarebbero state realizzate circa 2000 dosi, che avrebbe portato nelle tasche della criminalità organizzata circa 100.000 euro.