Corigliano: ancora un tragico incidente sulla 106, la vittima è un ragazzo

L’ennesimo incidente mortale si è verificato questa sera sulla Strada Statale 106 Jonica. A perdere la vita un giovane a bordo di uno scooterone

CORIGLIANO CALABRO (CS) – Sale tristemente il numero delle vittime sulla cosiddetta “Statale della morte”. Un incidente stradale si è verificato infatti in contrada Insiti al confine tra Rossano e Corigliano Calabro ed ha coinvolto uno scooterone condotto da Andrea Forciniti, 33 anni, giovane papà, e un’auto, Land Rover di colore grigio. Ancora non è chiara la dinamica dell’impatto sulla quale sta svolgendo accertamenti la polizia stradale intervenuta sul posto. L’impatto è avvenuto intorno alle 21.00. Il giovane che viaggiava sulla moto ha perso la vita nonostante l’arrivo dei sanitari del 118. sul posto in supporto anche i militari dell’Arma della compagnia di Corigliano Calabro e i vigili del fuoco chiamati ad intervenire per supporto luci in modo da dare modo agli operatori di poter effettuare i rilievi per risalire alle cause dell’impatto. Si attende il medico legale sul posto e successivamente l’autorizzazione della Procura per rimuovere la salma