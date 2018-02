Costruisce abusivamente strada e gradoni, in area sottoposta a vincolo paesaggistico: denunciato

Le indagini hanno verificato l’assenza di autorizzazioni per tali lavori, in un’area boscata di alto pregio naturalistico

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – I militari della Stazione Carabinieri Forestale Scalea hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il proprietario di una terreno boscato in località Castagneto di San Nicola Arcella. Il deferimento è arrivato a seguito di un controllo che ha verificato la realizzazione di una pista e di alcuni gradoni in assenza delle autorizzazione. In particolare all’interno di un’area boscata di alto pregio naturalistico, costituita da un bosco di leccio, roverella e sughera è stata realizzata una strada di 100 metri e larga 2.50. I lavori, da quanto verificato, si presume siano stati realizzati di recente mediante l’utilizzo di mezzo meccanico. Su luogo sono state rinvenute diverse ceppaie sradicate, massi e materiale terroso che è stato accumulato lungo la strada e alla base dei gradoni stessi.

Per la realizzazione dei gradoni sono state realizzate a monte delle scarpate di oltre tre metri, che hanno reso il pendio instabile con possibili fenomeni di dissesto idrogeologico. Le indagini hanno verificato l’assenza di autorizzazioni per tali lavori. Si è quindi denunciato il proprietario del terreno per la realizzazione, di strada e gradoni, in area boscata sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale e idrogeologico, senza avere preventivamente richiesto ed ottenuto il prescritto permesso a costruire dal comune di San Nicola Arcella.