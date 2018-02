Fagnano Castello: beccato con la cocaina, in casa aveva mezzo chilo di marijuana

I carabinieri di Fagnano Castello hanno arrestato l’uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

FAGNANO CASTELLO (CS) – I carabinieri della locale stazione lo hanno arrestato ieri sera, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, un 40enne, G.G., è un pregiudicato del posto ed è stato fermato e controllato dai militari mentre a bordo della sua autovettura lungo la provinciale 270, bivio nord in direzione Fagnano Castello.

A seguito di una perquisizione personale e veicolare, i militari hanno scoperto nell’incavo presente nelle vicinanze del pedale della frizione, ben occultato, un involucro in cellophane contenente circa 10 grammi di cocaina e nella tasca della portiera anteriore destra, un bilancino di precisione. Per questo motivo i militari hanno deciso di estendere l’attività di perquisizione anche a casa del 40enne dove hanno trovato, all’interno di una pertinenza adibita a deposito e nella sua esclusiva disponibilità, grammi 500 circa di marijuana custodita in una confezione in plastica. La Procura della Repubblica di Cosenza, condividendo l’operato dei militari, ha disposto nei confronti del pregiudicato, la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura restrittiva.