Si ribalta il furgone, autista finisce in un canalone

L’uomo soccorso dai sanitari del 118 è stato portato in salvo dai vigili del fuoco utilizzando una scala come passerella

SCHIAVONEA – Poteva andare peggio per l’autista di un furgone finito in un canalone in località Schiavonea nel comune di Corigliano Calabro. A salvarlo sono stati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano diretti dal caposquadra Eugenio Morelli. Il fatto è accaduto intorno alle 15 del pomeriggio. L’autista stava transitando sulla strada interpoderale che costeggia un canalone di scolo. Fortunatamente, ieri il livello dell’acqua non era molto alto. Molto probabilmente una manovra errata, effettuata dall’automobilista, ha destabilizzato il mezzo che si è ribaltato, finendo all’interno del canalone.

Gli automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi. All’arrivo dei vigili del fuoco i sanitari del 118 avevano prestato le prime cure al ferito riuscendo a trasferirlo dall’interno dell’abitacolo sulla barella. Il problema era adesso raggiungere la terra ferma dal furgone. a questo hanno provveduto i vigili del fuoco. La professionalità del corpo del 115 in pochi istanti ha risolto il problema. I vigili del fuoco hanno utilizzato parte della scala in dotazione per ponte sistemandola tra il furgone e la terra ferma. Poi hanno atteso che il personale medico raggiungesse l’ambulanza ed hanno trasportato il ferito sulla barella dal furgone fino al mezzo sanitario per affidarlo alle cure mediche. L’uomo non è in pericolo di vita