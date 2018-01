In fiamme un’abitazione a Fuscaldo, sgomberate 4 persone. Salvati due cuccioli

Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento in contrada Maddalena del Comune di Fuscaldo. A lanciare l’allarme alcuni residenti nella palazzina.

FUSCALDO (CS) – Un incendio è divampato intorno alle 9.00 in un’abitazione al 3° piano di una palazzina popolare in contrada Maddalena a Fuscaldo, centro del tirreno cosentino. A lanciare l’allarme i residenti dell’appartamento di fianco che hanno visto le fiamme alte uscire dalle finestre della cucina dei vicini. Sul posto si sono subito recate due squadre, con un’autobotte, dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paola, che hanno lavorato per ore allo spegnimento del rogo.

All’interno dell’abitazione al momento dell’incendio non vi erano nessuno ma solo due cuccioli di cane, che sono stati portati in salvo dai vigili del fuoco. Il rogo sarebbe divampato in cucina ma al momento non è stato chiarita l’origine. La cucina è andata completamente distrutta e tutta l’abitazione, annerita dal fumo, è stata sgomberata. I quattro inquilini sono stati sgomberati e secondo i primi riscontri, il Comune si sarebbe occupato di trovare loro una sistemazione alternativa.