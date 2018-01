Tamponamento a catena sulla statale 18, feriti portati in ospedale (FOTO)

Coinvolte quattro autovetture. Intervenuti sul posto il 115, tre ambulanze del 118 e la polizia stradale. I feriti sono stati trasportati in ospedale

SAN LUCIDO (CS) – Incidente sulla Statale 18 sulla costa tirrenica, nel comune di San Lucido, al primo bivio in contrada Deuda. Quattro le auto coinvolte. Sembra che i feriti siano lievi anche se sul posto oltre i vigili del fuoco sono giunte tre autoambulanze. Gli uomini del 115 diretti dal caposquadra Gelsi, hanno messo in sicurezza le auto e aiutato alcuni degli automobilisti ad uscire dagli abitacoli delle vetture. Sul posto anche la polizia Stradale per effettuare i rilievi. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica dei fatti