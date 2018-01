Paola, arrestato 64enne trovato con quasi tre chili di marijuana

La Polizia di Stato del commissariato di Paola, ha arrestato un uomo di 64 anni con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Un’altra persona è stata invece denunciata

PAOLA (CS) – Gli agenti di Paola ieri, nel corso di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione della spaccio di sostanze stupefacenti, pianificati nell’ambito del tavolo tecnico presieduto dal Questore di Cosenza dott. Giancarlo Conticchio, hanno arrestato arresto per il reato di detenzione, ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente Fedele Santoro di 64 anni.

I poliziotti hanno notato, durante nell’area urbana della cittadina tirrenica due soggetti sospetti transitare a bordo di un’autovettura per cui hanno deciso di effettuare più approfondite verifiche seguendo il veicolo. L’auto è stata poi intercettata nelle vicinanze dell’abitazione del 64enne, peraltro noto alle forze dell’ordine proprio per reati inerenti lo spaccio di droga. E così gli agenti lo hanno perquisito insieme all’altra persona che era con lui, trovandogli addosso dell’hashish ed un bilancino di precisione. La perquisizione è stata poi estesa anche al domicilio di Fedele Santoro, nel corso della quale sono stati rinvenuti abilmente occultati, sia in casa che nel giardino di pertinenza, diversi barattoli di vetro contenenti sostanza stupefacente del tipo marjuana, per un peso complessivo al netto pari a 2,7 chilogrammi. Al termine delle formalità di rito Santoro è stato tradotto nella Casa Circondariale di Paola, mentre l’altra persona denunciata per detenzione di sostanza stupefacente.