Coltelli, katane e pugnali, denunciati un uomo e una donna

Un ventiquattrenne tenta di seminare i militari dell’Arma durante un inseguimento cercando di speronarli. Il giovane è stato trovato in possesso di hashish



CETRARO (CS) – Coltelli, katane e pugnali, tre denunce sulla costa tirrenica. Un 47enne di Cetraro è stato denunciato a piede libero perché, fermato per un controllo ad un posto di blocco, i militari dell’Arma della compagnia di Paola diretta dal capitano Tognoni, hanno rinvenuto all’interno dell’autovettura un coltello in uso al 47enne, chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona. Denunciato a piede libero anche una 48enne di Paola. Durante una perquisizione presso l’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto 3 katane e 2 pugnali, tutti affilati. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 24enne, incensurato che, dopo essersi sottratto all’alt dei carabinieri, ha cercato di seminarli dando vita ad una rocambolesca fuga per le strade di Paola. La fuga è terminata dopo dieci chilometri di inseguimento e vari tentativi di speronamento contro l’auto dei militari dell’Arma. Il giovane portava con se 0,5 grammi di hashish.

Rafforzati i servizi di controllo del territorio ad “alto impatto”. Serrati e mirati accertamenti della compagnia di Paola e della Compagnia di intervento operativo del 14° Battaglione carabinieri di Vibo Valentia sono stati condotti, con particolare attenzione alle fasce serali e notturne, nell’area urbana ricompresa tra Paola e Cetraro con il controllo di 130 veicoli, e 200 persone. Quaranta le infrazioni accertate al codice della strada; 7 le patenti ritirate, per la successiva sospensione, per sorpasso in un tratto non consentito e 7 i veicoli sequestrati amministrativamente per l’assicurazione scaduta.