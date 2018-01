Occultati in un bauletto 250 dosi di marijuana, pusher in manette

Ha insospettito i carabinieri, l’automobilista 22enne fermato ad un posto di blocco. Insieme alla marijuana sequestrati anche alcuni grammi di Mdma e un bilancino

PAOLA (CS) – Durante un servizio sul territorio un giovane è stato fermato alla guida di un’autovettura per un controllo di routine. Il suo atteggiamento però, ha insospettito i carabinieri. A.L.F., 22enne di Paola, noto alle forze dell’ordine, tratto in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I militari dell’Arma della compagnia di Paola diretta dal capitano Tognoni, hanno deciso di approfondire gli accertamenti perquisendo sia l’autovettura che l’abitazione a lui in uso. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, occultate in un bauletto, 250 dosi di marijuana ed alcuni grammi della sostanza Mdma, oltre ad un bilancino di precisione. Il 22enne finito in manette, su disposizione della Procura di Paola diretta dal Procuratore capo Bruni, è stato trattenuto ai domiciliari. L’arresto è stato convalidato dal giudice