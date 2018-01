“Focus ‘ndrangheta”, carabinieri sequestrano droga in un magazzino

Un gruppo di amici sorpresi in un magazzino mentre “condividono la roba”. Denunciato il pusher e proprietario del magazzino. Sequestrate hashish e marijuana

TORANO CASTELLO (CS) – Si erano dati appuntamento all’interno di un magazzino adibito a luogo di ritrovo, di proprietà di un 22enne di Torano Castello, per condividere insieme un po’ di droga. Ma i carabinieri del comando stazione di Torano, che da tempo hanno sotto controllo il territorio, unitamente ai militari del Nucleo Cinofili Carabinieri di Vibo Valentia hanno sorpreso la piccola comitiva denunciando a piede libero il ragazzo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli straordinari sono stati portati a termine nella notte tra sabato e domenica. E’ stato il fiuto infallibile del cane “Hero” a scovare lo stupefacente: 9 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, tutto già diviso in dosi pronte, per essere immesse sulla piazza dello smercio; un bilancino digitale. Il materiale ritrovato è stato posto sotto sequestro. I militari dell’Arma ricadenti nella compagnia di Rende, diretta dal capitano Sebastiano Maieli, hanno segnalato alla prefettura di Cosenza, l’amico coetaneo del 22enne, come consumatore di sostanza stupefacente. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 1 grammo di hashish, occultato nella tasca dei jeans e sottoposta a sequestro.