In fiamme villetta sul mare, nessun ferito

L’incendio si è concentrato maggiormente in camera da letto. I vigili del fuoco evitano il peggio. Danneggiati suppellettili e mobilia

SANGINETO (CS) – Incendio abitazione nel comune di Sangineto, sulla costa tirrenica, in contrada Pietrabianca sulla strada statale 18. L’incendio è ancora in corso. L’allarme è stato dato ai centralini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza, poco dopo le sette di questa mattina. A rendersi conto che usciva del fumo da una delle abitazioni, sembra si tratti di una villetta a schiera, sono stati i vicini. La casa in questione sarebbe abitata dal proprietario solo nel periodo estivo. Quest’ultimo vive a pochi chilometri di distanza ed è stato avvertivo dal fratello che, invece, abita nella zona.

Probabilmente a far scattare la scintilla un corto circuito. Il proprietario insieme al fratello hanno deciso di entrare all’interno della villetta. Questo avrebbe alimentando le fiamme, maggiormente sviluppatesi nella camera da letto. Sul posto sono giunti, nell’immediato, i vigili del fuoco del distaccamento di Paola diretti dal caposquadra Gelsi. Grazie al loro intervento l’incendio è stato subito domato. Danneggiati suppellettili e arredi, ma salva la struttura che non ha presentato segni di cedimento da dichiararla inagibile. Fortunatamente non ci sono stati feriti