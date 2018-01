Giornalista de Le Iene aggredita a San Vincenzo la Costa, parroco si dimette

Giornalista e operatrice video dopo averlo intervistato erano state picchiate dai suoi familiari mentre lui era presente

COSENZA – “L’Arcivescovo metropolita di Cosenza, mons. Francesco Nolè, ha accolto le dimissioni del parroco di San Vincenzo La Costa, che liberamente ha lasciato l’incarico perché si possa fare luce e chiarezza sulle vicende accadute, confidando nel regolare corso della giustizia”. Lo riferisce un comunicato dell’Arcidiocesi. Nei giorni scorsi la giornalista de “Le Iene” Valeria Castellano e l’operatrice video Giulia Mascaro, si recarono a San Vincenzo La Costa per intervistare il parroco in merito ad una presunta relazione con una donna. A fine intervista, fuori dalla chiesa, Valeria Castellano e Giulia Mascaro furono aggredite con calci e schiaffi da alcuni familiari del parroco. Gli aggressori tentarono anche di sottrarre ai due giornalisti la telecamera. “Contemporaneamente – é detto ancora nel comunicato dell’Arcidiocesi – mons. Nolè ha nominato amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Vincenzo La Costa don Francesco Castiglione”. “Mons. Nolè – si afferma ancora nella nota – oltre a condannare ogni forma di violenza, fisica, verbale e morale, esprime solidarietà e vicinanza al Parroco, ai suoi genitori e a tutta la Comunità di San Vincenzo, duramente provati dalla deplorevole vicenda, e invita tutti, in comunione con il nuovo Amministratore parrocchiale, a nutrire sentimenti di pace, di perdono e di riconciliazione, per ritrovare la serenità del cuore, necessaria a costruire la Chiesa di Dio quale ‘Casa e Scuola di comunione'”.

