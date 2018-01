Nuovo Ospedale della Sibaritide, oggi consegna dei lavori. Ferro: “E’ solo campagna elettorale”

Comunicata la realizzazione del progetto esecutivo stralcio dei lavori prioritari per la pulizia dell’area in cui dovrebbe essere costruito

CATANZARO – Oggi, lunedì 29 gennaio 2017, alle 11:00, alla presenza del Presidente Oliverio, del Prefetto di Cosenza, dei Sindaci di Corigliano Calabro e Rossano e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali del comparto edile, verrà effettuata la consegna dei lavori del Nuovo Ospedale della Sibaritide. Nel mese di luglio 2017 è stata disposta dal Responsabile del Procedimento, Pallaria, l’approvazione del Progetto Definitivo e, contestualmente, l’avvio della progettazione esecutiva dell’intervento.

Considerata l’esigenza di avviare al più presto i lavori di realizzazione della nuova struttura ospedaliera, la Regione Calabria ha disposto lo sviluppo di un progetto esecutivo stralcio dei lavori prioritari, che comprendono la cantierizzazione, la recinzione area ospedaliera, la pulizia dell’area, la bonifica dagli ordigni bellici, la movimentazione delle terre e le operazioni propedeutiche all’avvio dei lavori strutturali. Il cronoprogramma dei lavori dello stralcio prioritario prevede una durata di 120 giorni. Nel mese di novembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo stralcio dei lavori prioritari e nella medesima data è stato emesso dal Responsabile Unico del Procedimento l’Ordine di Servizio che ha stabilito modalità e tempi per l’elaborazione e consegna del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale, prevista entro il prossimo mese di febbraio.

I lavori relativi alla struttura ospedaliera verranno avviati in continuità con quelli dello stralcio prioritario, considerando la necessità di verifica, approvazione ed autorizzazione sismica del progetto esecutivo completo. Nelle scorse settimane il Concessionario ha perfezionato gli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento di Attuazione, propedeutici alla consegna dei lavori dello stralcio prioritario e previa autorizzazione del RUP, il Direttore dei Lavori ha disposto la consegna dei lavori per il giorno 29 gennaio 2018.

Wanda Ferro: “L’avvio ospedale Sibaritide è solo campagna elettorale”

Il consigliere regionale Wanda Ferro (Gruppo misto – Fratelli d’Italia) in merito all’annuncio ha dichiarato: “Il centrosinistra ha atteso l’apertura della campagna elettorale per le politiche per inaugurare l’avvio di un’opera colossale, quella che forse resterà nella storia a simboleggiare l’eredità lasciata alla Calabria dalla sua amministrazione regionale: nel corso di una partecipata cerimonia, probabilmente con la musica della banda e una sfilata di gonfaloni, si inizierà la costruzione nientemeno che della recinzione del terreno sul quale i cittadini potranno immaginare la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide”.

“In fondo, penserà il centrosinistra – prosegue Ferro – dopo anni e anni di attesa per la realizzazione del nuovo ospedale, i calabresi sapranno accontentarsi della posa di alcune centinaia di metri di reticolato di plastica arancione e del taglio delle erbacce. Noi riteniamo che la solennità data all’avvio di questo ‘progetto stralcio’ rappresenti una trovata elettorale assolutamente irrispettosa dell’intelligenza dei cittadini e soprattutto della urgente necessità di dare risposte serie ed efficaci ai loro bisogni di tutela della salute, rispetto ai quali il territorio della Sibaritide è persino indietro rispetto ad altre aree della regione, che pure affrontano forti criticità. Questo comportamento arrogante e irresponsabile va ben oltre persino quelle che possono essere le ragioni di una feroce indignazione popolare, ma siamo certi che con il voto del 4 marzo i cittadini daranno a questa classe politica di centrosinistra la risposta che merita, spazzandola via una volta per sempre”.

Rapani: “Ennesima umiliazione per questa terra. Ma la gente non è stupida”

“Qualora non ce ne fossimo accorti, adesso è evidente che siamo in campagna elettorale. Il governo regionale targato Oliverio, ha annunciato l’apertura dei cantieri dell’ospedale unico per lunedì mattina. Che caso, che coincidenze: il giorno dell’apertura ufficiale della campagna elettorale”. Questo il pensiero del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Ernesto Rapani, nel commentare “l’ennesima passerella elettorale”. Stiamo attendendo Oliverio per parlare di Sanità dal 2016. Allora il Consiglio comunale di Rossano, all’unanimità, aveva richiesto la sua presenza, mentre lunedì verrà ad inaugurare una recinzione. Il centrosinistra – dice Rapani – è maestro di questo stile e nel fare queste cose, soprattutto quando, da posizione privilegiata qual è la residenza momentanea alla cittadella di Catanzaro, crede di potersi permettere qualunque cosa. Soprattutto spargendo nell’aria ingannevoli promesse elettorali. Le solite di sempre, d’altronde, come quella, appunto, dell’ospedale della Sibaritide, notoriamente impantanato nelle sabbie mobili della burocrazia e fra i problemi della ditta appaltatrice, da oltre un lustro. E mentre c’è chi vuol fare il furbo, tentando di stornare le risorse già stanziate per le quali la Regione sta già pagando mutui, ecco le trovate elettorali del centrosinistra. Avessero almeno un pizzico di fantasia!

Come se non bastasse, aggiunge Ernesto Rapani “credono di poterci trattare come se avessimo l’anello al naso. La Sibaritide merita rispetto, la città di Corigliano-Rossano merita rispetto. Tre presentazioni dei progetti negli ultimi anni, l’ultimo dei quali – guarda caso – alla vigilia del referendum costituzionale proposto da Renzi, poi più nulla fino ad oggi, a qualche ora dall’apertura della campagna elettorale. A sinistra sappiano, qualora ne nutrissero dei dubbi, che la gente, il popolo di Corigliano-Rossano, della Piana di Sibari, saprà ripagare con la giusta moneta, al momento opportuno, tutti questi anni di oscurantismo nei confronti della Sibaritide, per anni dimenticata da tutti. Anni, però, infarciti di promesse e impegni mai mantenuti, di prese per i fondelli, di trascuratezza al limite della sopportabilità umana”. Per il coordinatore regionale di Fdi, l’annuncio dell’apertura dei cantieri in contrada Insiti “rappresentano l’ennesima mortificazione del territorio. Questo è un copione già visto e rivisto e noi di Fdi lo abbiamo più volte sottolineato in tutti questi anni. Ci si sforzi, piuttosto, di incrementare l’esistente e rendere lo spoke di Corigliano Rossano un ospedale degno di tal nome. La gente di questa terra, ne siamo certi – chiosa Rapani – ricorderà l’arroganza, la presunzione e le croniche prese in giro, al momento di impugnare la matita nei seggi elettorali. Presenziare alla recinzione di un’area, perché di questo si tratterà, significa non avere rispetto di nessuno e chi andrà ad applaudire sarà complice”.