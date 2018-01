Da domani chiusa la provinciale 241 per lavori alla Statale 534 “di Cammarata e degli Stombi”

A comunicare la chiusura l’Anas, per consentire lavori di adeguamento della strada statale 534 “di Cammarata e degli Stombi”, in provincia di Cosenza

COSENZA – Da domani, lunedì 29 gennaio, sarà chiusa la strada provinciale 241 nell’ambito dei lavori di adeguamento della SS 534 “di Cammarata e degli Stombi”; un provvedimento concordato in Prefettura a Cosenza dalle parti interessate dalla chiusura (Comuni, Corap, Provincia di Cosenza, Polizia Stradale e Provinciale). La chiusura al transito veicolare interesserà fino al 15 marzo 2018, il tratto della strada provinciale 241 , compreso tra il km 59,800 e il km 61,200 per consentire il proseguimento dei lavori di adeguamento della strada statale 534 ‘di Cammarata e degli Stombi’ come raccordo Autostradale tra l’A2 (svincolo di Firmo) e la strada statale 106 Jonica (svincolo di Sibari).

Il provvedimento, che si rende necessario per consentire l’esecuzione e il completamento delle lavorazioni relative allo svincolo tra la nuova Strada Statale 534 e la Strada Provinciale 241, è stato concordato in sede di Prefettura a Cosenza dalle parti interessate dalla chiusura (Comuni, Corap, Provincia di Cosenza, Polizia Stradale e Provinciale) , al fine di ridurre al minimo i disagi del traffico veicolare gestito secondo i percorsi alternativi individuati.

Per effetto della chiusura, il traffico veicolare da Castrovillari (S.P. 241) e da Cassano allo Ionio – Doria (S.P. 166), in direzione dell’Autostrada A2 “del Mediterraneo” (svincolo di Firmo) e per Spezzano Albanese – Sibari, al km 59,800 della S.P. 241, dovrà proseguire lungo detta S.P. in direzione Castrovillari fino ad incrociare la S.P. 174 (Celimarro I tronco) e percorrere quest’ultima fino al km 7,200 continuando sulla statale 534 fino al km 2,100, per proseguire sulla strada ASI della zona industriale di Castrovillari, con reimmissione alla S.P. 241 alla rotonda al km 61,200.

Il traffico proveniente da Spezzano Albanese-Sibari, alla rotonda al km 61,200, dovrà prendere la direzione obbligatoria verso la strada ASI della zona industriale, con consequenziale stesso percorso alternativo, in direzione dell’Autostrada A2 del Mediterraneo (svincolo di Firmo), Castrovillari e S.P. 166 per Cassano allo Ionio – Doria.