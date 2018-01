Cetraro, trovato con 134 dosi di cocaina, marijuana e 2500 euro. Arrestato

Sequestrati oltre 100 grammi di droga, un bilancino e un impianto di videosorveglianza con cui lo spacciatore eludeva i controlli delle forze dell’ordine

PAOLA (CS) – Nell’ambito dei servizi “Focus ‘ndrangheta”, gli investigatori del Commissariato di Paola diretto vice questore aggiunto Domenico Lanzaro hanno arrestato in flagranza di reato R.S. 47 anni di Cetraro. In particolare, a seguito di una perquisizione eseguita nella casa dov’è residente il 47enne sono stati rinvenuti, abilmente occultati, 134 dosi e 4 involucri di cocaina; 4 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 92 grammi di cocaina e 12 grammi di marijuana.

Inoltre, riconducibili all’attività illegale di spaccio, sono stati scoperti e sequestrati un bilancino di precisione e denaro contante per un totale di 2500 euro. Nel corso della perquisizione è stato sequestrato impianto di videosorveglianza attraverso il quale il soggetto monitorava la via pubblica eludendo i controlli. Il 47enne è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Paola.