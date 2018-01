Tragedia a Paola, uomo travolto e ucciso da un’auto in località Sant’Agata

Un sessantenne di Fuscaldo travolto all’uscita di un supermercato. L’automobilista che viaggiava a bordo si una Pegeaut 206, si è fermato a prestare soccorso.

PAOLA – Un tragico incidente mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nella città del Santo. Un uomo, Evaristo Antolino sessantenne originario di Fuscaldo, è stato travolto e ucciso da un’auto. Il fatto è avvenuto nel centro abitato in località Sant’Agata. Pare che l’uomo fosse appena uscito da un supermercato della zona quando è stato travolto da una Peugeot 206 grigia. Inutili, purtroppo, i soccorsi dei sanitari del 118 e anche dell’automobilista investitore, che si è fermato immediatamente a prestare soccorso. A causa del terribile impatto l’uomo è deceduto quasi sul colpo. Sul posto, per accertare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente, si sono recati i carabinieri di Paola.