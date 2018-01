Ruba vestiti all’interno di un supermercato, una denuncia

Controlli dell’Arma. Fermati oltre 50 veicoli, sanzionati 8 automobilisti per guida senza patente e assicurazione, uso del cellulare,circolazione abusiva con veicoli sequestrati



COSENZA – I Carabinieri della Compagnia di Cosenza diretti dal capitano Jacopo Passaquieti, dalla serata di ieri, hanno dato avvio ad una serie di servizi coordinati di prevenzione dei reati in generale e, nello specifico, del fenomeno predatorio che caratterizza maggiormente il periodo invernale in considerazione delle limitate ore diurne. I militari hanno infatti eseguito, dal crepuscolo a seguire, una serie di posti di controllo che, nel caso specifico, hanno interessato le principali vie di comunicazione che collegano il capoluogo bruzio con le frazioni e i comuni limitrofi quali Mendicino, Vadue, Tessano e Cerisano con filtraggio serrato dei veicoli in entrata e in uscita dai predetti paesi. Tale attività è stata affiancato poi ad una serie di perquisizioni e controlli nei confronti dei soggetti che si trovano ristretti in casa per misure cautelari ovvero di prevenzione.

Tale attività, che proseguirà anche nei prossimi giorni, ha consentito di sanzionare 1 soggetto per guida senza patente con fermo del veicolo, 1 soggetto per guida senza copertura assicurativa con sequestro amministrativo del veicolo mentre altri 3 utenti della strada venivano sanzionati per circolazione abusiva con veicoli gravati da fermo fiscale, 2 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 2 per uso di telefono cellulare durante la guida. Medesimo contesto veniva inoltre denunciato a piede libero un soggetto in quanto colto nella flagranza di reato mentre tentava di asportare materiale di vestiario presso un supermercato cosentino. Tali controlli hanno inoltre consentito di fermare e controllare oltre 50 veicoli con identificazione di decine di utenti della strada alimentando il materiale informativo a disposizione.