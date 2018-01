Camion carico di legname in fiamme sulla Salerno – Reggio Calabria (FOTO)

L’incendio ha comportato la chiusura al transito dei veicoli in direzione nord

ROGLIANO (CS) – Autotreno in fiamme sull’autostrada del Mediterraneo. Intorno alle 17.oo di oggi pomeriggio un camion che trasportava legname si è incendiato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Il fuoco ha avvolto il mezzo in corsa nei pressi della stazione di servizio di Rogliano, mentre l’autista percorreva l’A2 in direzione nord. L’uomo ad ora pare non abbia riportato alcuna ferita. Attualmente è stato interdetto il transito dei veicoli nel tratto autostradale in cui si è verificato l’incendio. Il traffico è stato deviato sulla rete viaria interna con uscita obbligatoria allo svincolo di Altilia.