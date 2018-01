In fiamme furgone nella notte, probabile dolo

Intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Indagano i carabinieri ma si sospetta un’azione criminale

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – In fiamme un furgone a San giovanni in Fiore. Intorno alle 4:20 è stata allertata la centrale operativa del comando provinciale dei vigili del Fuoco di Cosenza. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Torricelli dove il mezzo era avvolto dalle fiamme. Il fuoco ha completamente distrutto l’abitacolo del mezzo. I vigili del fuoco, subito intervenuti dal locale distaccamento con due automezzi, hanno rapidamente spento l’incendio evitando ulteriori danni ai veicoli parcheggiati sulla zona.

Intervenuti i carabinieri della locale stazione della compagnia cittadina diretta dal capitano Jacopo Passaquieti per verificare se si tratti di dolo. Sono in corso ulteriori accertamenti. Al momento non sono state rinvenute prove che accertino l’azione criminale. I proprietari, residenti della zona sono tutti incensurati.