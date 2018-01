Cariati, l’ex sindaco uscente incontra il commissario: “gli sforzi fatti non vadano perduti”

“Si e’ trattato di un incontro molto cordiale”, ha dichiarato l’ormai ex primo cittadino Filomena Greco.

CARIATI (CS) – Il sindaco Filomena Greco, la giunta e i consiglieri di maggioranza uscenti hanno avuto un incontro al Comune di Cariati con il commissario prefettizio Antonio Reppucci, nominato dal prefetto di Cosenza a seguito delle dimissioni di otto consiglieri e la conseguente conclusione del mandato. “Si e’ trattato di un incontro molto cordiale – ha dichiarato Filomena Greco in un comunicato – Abbiamo esposto al commissario quanto realizzato dalla nostra amministrazione in questi diciotto mesi. Ma soprattutto si e’ parlato dei progetti che sono gia’ stati avviati e che dovevano essere sviluppati nei prossimi mesi. Per alcuni di questi, che hanno un’alta valenza in termini sociali ed economici per Cariati, abbiamo chiesto di prestare particolare attenzione perche’ gli sforzi fatti non vadano perduti”.