Trovato morto il giovane francese, era a cinquecento metri dal luogo della scomparsa

Al momento non si conoscono le cause della sua morte ma il giovane francese, a poche ore dal vertice in Prefettura a Cosenza, è stato trovato senza vita.

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – E’ stato trovato senza vita, poco dopo le 11 di questa mattina, in contrada San Biase, nel vallone che divide i due paesi, Fiumefreddo e Longobardi, distante alcuni chilometri dal luogo in cui era scomparso il ventitreenne francese, Lucas Yves Dominique Balmont, del quale non si avevano più notizie da domenica scorsa. Al momento non si conoscono le cause del decesso del giovane. I soccorritori avevano ritrovato nelle ultime ore il suo cane a circa tre chilometri dal furgone abbandonato, nei pressi del cimitero, ma del giovane nessuna traccia. Poi il tragico epilogo. A ritrovarlo la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paola. Gli uomini del 115 stavano effettuando un tracciato della zona per redarre una mappatura tramite il Gps, quando sporgendosi da una roccia hanno avvistato un corpo senza vita nel torrente sottostante. La profondità del burrone dove giace il corpo del 23enne sarebbe, dalle prime indiscrezioni di circa 100 metri. A giungere vicino al cadavere la Guardia di Finanza percorrendo la strada opposta sempre su indicazione dei vigili del Fuoco che avevano effettuato una mappatura.

Nel frattempo che arrivasse l’autorizzazione da parte della Procura di Paola a rimuovere la salma, il gruppo Saf dei vigili del Fuoco, munito di motosega ha effettuato una discesa per ripulire la zona dalle erbe ed altro materiale, per permettere poi ai soccorsi di essere in grado di effettuare le manovre di recupero velocemente. Ed è proprio in questi minuti che l’elicottero dei vigili del fuoco, alzatosi dalla piattaforma di Salerno, dopo l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ha calato la barella su cui verrà adagiato il corpo del 23enne. Sul posto sono presenti tutte le forze dell’ordine e i soccorritori: vigili del fuoco, Guardia di Finanza, soccorso alpino, protezione civile e poi Carabinieri e Polizia di Stato. L’elicottero finite le operazioni di recupero atterrerà nel campo sportivo di Longobardi.

La salma, attualmente sotto sequestro, sarà a disposizione della Procura per essere sottoposta ad autopsia per accertare le cause di morte. Secondo una probabile ricostruzione, il 23enne, domenica scorsa avrebbe imboccato la stradina di campagna e nel fare inversione di marcia sarebbe rimasto impantanato con una delle ruote, finendo fuori il fossato. Infatti il furgone sarebbe stato ritrovato con lo sportello lato guida aperto. Poi il tragico epilogo forse dettato dal maltempo delle ultime ore.