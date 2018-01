Autocarrozzeria e officina sotto sequestro in provincia di Cosenza

Radiatori e motori abbandonati sul terreno minacciavano la salubrità ambientale della zona

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Questa mattina i carabinieri di San Marco Argentano hanno posto sotto sequestro un’area di 150 metri quadri che ospitava un’autocarrozzeria e una officina meccanica. Lungo il perimetro esterno dell’attività i militari hanno trovato depositati sul terreno senza alcun tipo di impermeabilizzazione rifiuti speciali pericolosi e non. In violazione della vigente normativa in materia ambientale con il reale rischio d’inquinamento della zona erano stati accatastati motori non bonificati, filtri di olio esausto, pneumatici usurati, plastica, radiatori, materiale ferrose e parti meccaniche di veicoli con fuoriuscita di olio sul terreno. Inoltre nel cortile dell’officina erano state accatastate diverse lastre di amianto frantumate e in pessimo stato di conservazione. Al termine dei controlli l’autocarrozzeria è risultata priva di autorizzazione alle emissione in ambiente necessaria per poter esercitare l’attività. Il titolare un 68enne del posto è stato quindi sanzionato e denunciato all’autorità giudiziaria.