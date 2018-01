FOTONOTIZIA – Capannone in fiamme a Grimaldi

La struttura pare sia di proprietà di un’impresa edile

GRIMALDI (CS) – Incendio all’alba nel cosentino. In fiamme un capannone a Grimaldi appartenente ad un impresa edile del posto. Il rogo ha distrutto buona parte di ciò che era conservato al suo interno tra cui attrezzature varie, un escavatore, un muletto, un’automobile e materiale vario per costruzioni. Non si esclude l’origine dolosa del gesto anche se restano da capire le cause che hanno provocato l’incendio divampato intorno alle 4.30. Ad intervenire i carabinieri e due automezzi dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere l’area in sicurezza evitando che il rogo si propagasse all’esterno.