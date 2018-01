Giovane francese scomparso in Calabria, camper ritrovato a Longobardi

A denunciare i fatti la madre che dalla Francia ha sporto denuncia consentendo l’avvio delle ricerche

LONGOBARDI (CS) – Un ragazzo di ventitré anni sembrerebbe sia scomparso nel nulla. Dopo aver trascorso l’estate in villeggiatura in Calabria con i propri familiari, pare avesse deciso di restare qualche mese in più in Italia. Sarebbe dovuto rientrare con il camper di famiglia a Roumilly, paese di 149 abitanti nel centro della Valle della Loira. Dopo Capodanno, stranamente, i suoi genitori non sono più riusciti a rintracciarlo. Il 14 di gennaio hanno quindi sporto formale denuncia in Francia, diramata poi alle autorità competenti del posto. Attivate le ricerche è stato possibile rinvenire il camper con il quale viaggiava in una zona periferica del Comune di Longobardi, sul Tirreno cosentino. Del ragazzo, però, non vi è alcuna traccia. Nonostante nelle ultime 24 ore la zona limitrofa sia stata perlustrata anche da carabinieri e vigili del fuoco, non si è ancora riusciti a trovare un indizio utile per capire i motivi che hanno spinto il ragazzo ad allontanarsi senza il proprio mezzo. Il suo cellulare, da giorni, risulta spento. Sul caso sono in corso indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si ipotizza che lo studente stesse semplicemente transitando dalla provincia di Cosenza.

In foto uno scorcio di Longobardi