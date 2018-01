A denunciarne la scomparsa la madre che dalla Francia ha consentito l’avvio delle ricerche alla quale partecipa anche l’unità di soccorso alpino e speleologico Calabria insieme a carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco.

LONGOBARDI (CS) – Un ragazzo francese di 24 anni sembrerebbe scomparso nel nulla. Dopo aver trascorso l’estate in villeggiatura in Calabria con i propri familiari, pare avesse deciso di restare qualche mese in più in Italia e poi sarebbe dovuto rientrare a Roumilly, paese di 149 abitanti nel centro della Valle della Loira. Ma dopo Capodanno, stranamente, i suoi genitori non sono più riusciti a rintracciarlo. Il 14 gennaio hanno quindi sporto formale denuncia in Francia, diramata poi alle autorità competenti del posto. Attivate le ricerche è stato possibile rinvenire l’auto con il quale viaggiava in una zona periferica del Comune di Fiumefreddo (e non Longobardi come in un primo momento comunicato), sul Tirreno cosentino. Del ragazzo, però, nessuna traccia. Nonostante nelle ultime 24 ore la zona limitrofa sia stata perlustrata anche da carabinieri e vigili del fuoco, non si è ancora riusciti a trovare un indizio utile per capire i motivi che hanno spinto il ragazzo ad allontanarsi senza il proprio mezzo. Il suo cellulare, da giorni, risulta spento. Sul caso sono in corso indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si ipotizza che lo studente stesse semplicemente transitando dalla provincia di Cosenza.

Prefettura di Cosenza: attivato il piano di ricerca

Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è impegnato da ieri sera nella ricerca del giovane ventiquattrenne di nazionalità francese di cui è stata ritrovata la propria autovettura in una stradina isolata nelle colline di Fiumefreddo. In particolare i carabinieri della Compagnia di Paola, a seguito dell’attivazione del piano provinciale della ricerca degli scomparsi,hanno richiesto specificatamente l’intervento del cane molecolare del Soccorso Alpino. Una squadra, della Stazione Pollino del Soccorso Alpino Calabria questa notte si è recata sul luogo del ritrovamento dell’auto compiendo una prima battuta. Questi minuti sul posto sta giungendo l’unità cinofila molecolare del Soccorso Alpino. Partecipano alle ricerche carabinieri, soccorso alpino Guardia di finanza e vigili del fuoco.