Poliziotti appostati di fronte a un bar di Paola arrestano presunto pusher

L’uomo accortosi di essere osservato si è dileguato tra le strade cittadine per poi essere rintracciato dopo pochi minuti

PAOLA (CS) – Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato di Paola, nel corso di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un quarantaduenne incensurato. L’uomo è accusato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. M.M. è stato fermato nei pressi di un bar dove i poliziotti stavano effettuando un appostamento. Accortosi di essere osservato il quarantaduenne ha immediatamente tentato di nascondersi dileguandosi. Rintracciato veniva sottoposto ad accurate perquisizioni personali e domiciliari. In un locale adibito a legnaia nelle disponibilità di M. M. sono stati rinvenuti quasi 100 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.