Posti sotto sequestro due frantoi ‘inquinanti’ in provincia di Cosenza

Lavoravano senza alcuna autorizzazione gettando gli scarti oleari in un torrente

ROSSANO (CS) – Continuano i controlli sulla campagna olivicola da parte dei Carabinieri Forestali. Nei giorni scorsi i militari della stazione di Rossano hanno posto sotto sequestro due frantoi: uno in contrada Celadi, l’altro in contrada Petraro. Dagli accertamenti è emerso che i frantoi lavoravano sprovvisti della documentazione prevista dalla legge. I titolari non erano in possesso neanche dell’autorizzazione per la gestione dei rifiuti prodotti (acque di vegetazione e sanse) né allo scarico delle acque. In più in uno dei due frantoi gli scarti provenienti dalla pulizia delle olive con il defogliatore venivano gettati lungo l’argine del torrente Grammisato, violando la normativa ambientale, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Le acque reflue miscelate alle acque di lavaggio delle olive venivano invece raccolte in un pozzetto e poi scaricate nell’alveo del torrente. Le irregolarità riscontrate dai militari hanno portato al sequestro preventivo delle due attività olearie con relativi strumenti, macchinari, vasche di stoccaggio e di raccolta rifiuti.