Incendio doloso nella notte, due le macchine andate a fuoco

Liquido infiammabile ritrovato sulla carrozzeria di un’Alfa Romeo. Una delle piste seguite dai carabinieri è un regolamento di conti

BISIGNANO (CS) – Incendio doloso nella notte ai danni di un cittadino romeno. Poco prima delle tre di notte un’auto, un’Alfa Romeo 156 è stata data alle fiamme. La vettura era parcheggiata in piazza Vittime della Strada, nei pressi dell’abitazione del proprietario. A dare l’allarme i residenti svegliati dal boato. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Rende che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il mezzo. Da un primo sopralluogo è risultato essere doloso per il liquido infiammabile ritrovato sulla carrozzeria. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma della compagnia di Rende diretta dal capitano Maieli che hanno avviato le indagini del caso.

Nei giorni scorsi un’altra auto sempre di proprietà di un romeno era stata data alle fiamme in pieno centro storico, con le medesime modalità. I militari indagano se fra i due episodi e i proprietari ci siano dei collegamenti. Non si esclude tra le piste seguite un regolamento di conti