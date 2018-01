Prende a pugni la moglie e la manda in ospedale, arrestato

Ha preso a pugni la moglie minacciandola con un coltello nel corso di una lite, ma è stato arrestato dai carabinieri.

CASTROVILLARI – I carabinieri hanno arrestato ieri sera, un uomo di 61 anni, D.P., pregiudicato a seguito del loro intervento scaturito da una chiamata al 112 per una lite in famiglia, scoppiata per futili motivi. La convivente dell’uomo era stata minacciata con un coltello e anche picchiata a pugni in faccia. La donna è finita in ospedale, con una prognosi di 10 giorni. Nel corso della perquisizione domiciliare compiuta successivamente, i militari della compagnia di Castrovillari diretta dal capitano Giovanni Caruso, hanno sequestrato il coltello utilizzato dall’uomo. Durante la perquisizioni hanno individuato all’interno dell’abitazione, l’allaccio abusivo alla rete elettrica. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e anche furto di energia elettrica.