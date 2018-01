Tragico incidente a Castrovillari, deceduto un uomo di 42 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 21.30 sulla strada statale 241 in località Dulcetti a Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Tre le auto coinvolte nell’incidente avvenuto nella serata di ieri a Castrovillari. Secondo i primi accertamenti compiuti sul posto dai carabinieri della locale stazione rientranti nella compagnia di Castrovillari, diretta dal capitano Giovanni Caruso, una giovane studentessa diciannovenne di Cassano all’Ionio che viaggiava a bordo di una Nissan Micra avrebbe perso il controllo del mezzo impattando contro due auto, una Opel Astra sulla quale viaggiavano tre persone, due fratelli, un uomo e una donna e il marito di quest’ultima. L’altra auto coinvolta è una Opel Corsa condotta da un cittadino albanese. I vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere. Al momento dell’incidente due sarebbero risultati in gravi condizioni, ovvero la studentessa che è stata portata all’ospedale di Cosenza e uno dei due fratelli a bordo dell’Astra trasportato nella struttura ospedaliera di Castrovillari. Entrambi in prognosi riservata, avevano riportato un trauma cranico e fratture varie con emorragia interna. Il 42enne, deceduto questa mattina all’ospedale di Castrovillari nella notte ha subito un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni critiche hanno reso vano ogni tentativo. Si tratta del 42enne Salvatore Montone di Spezzano Albanese. Le condizioni degli altri feriti non destano preoccupazione. I militari dell’Arma hanno proceduto ai rilievi del caso per accettare le cause che hanno portato la studentessa a perdere il controllo dell’auto.