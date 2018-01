Condannato a 4 anni e sei mesi per violenza sessuale, i carabinieri lo arrestano

In manette un 55enne bracciante, pregiudicato di Altomonte. Denunciato a piede libero un pregiudicato per detenzione illegale di arma da taglio e un giovane 27enne, incensurato, per minacce e maltrattamento ai danni della moglie

CASTROVILLARI – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari diretti dal capitano Giovanni Caruso hanno proseguito l’attenta azione di controllo del territorio mettendo in campo, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché alla verifica del rispetto del Codice della Strada, in particolare hanno effettuato un arresto per violenza sessuale e cinque denunce a piede libero. I militari hanno tratto in arresto un uomo di 55 anni, bracciante agricolo, pregiudicato, nativo di Altomonte con l’accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni e atti persecutori commessi nel 2014. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere della Procura della Repubblica di Cosenza, rintracciando l’uomo nella propria abitazione e trasferendolo nelle carceri di Castrovillari.

Durante i controlli sono stati denunciati a piede libero cinque persone, controllate 39 autovetture, elevate 15 contravvenzioni al codice della strada. Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti denunciato un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica per uso di droghe. E’ stata ritirata nell’immediato la patente di guida. Per il reato di “Guida in stato di ebbrezza”, denunciato un giovane (1,05 g/l) di Castrovillari. I militari operanti controllavano il giovane alla guida della propria autovettura e, sottoposto ad accertamento etilometrico, risultava positivo con un tasso alcolemico nel sangue superiore ai limiti previsti dalla legge. La patente veniva immediatamente ritirata e l’autovettura affidata a persona idonea alla guida. Per il reato di “Minaccia e maltrattamento in famiglia”, denunciato a piede libero un uomo del 27 anni di Altomonte, impiegato e incensurato. I militari accertavano i comportamenti dell’uomo ai danni della moglie. Per il reato di “Detenzione di arma da taglio” i militari operanti controllavano l’uomo alla guida della propria autovettura e, sottoposto a perquisizione veicolare, rinvenivano un coltello a serramanico posto sotto sequestro; Per il reato di “Inosservanza della sorveglianza speciale” i militari operanti hanno verificato l’assenza del pregiudicato dalla propria abitazione, rintracciandolo successivamente nell’hinterland della cittadella di Castrovillari.