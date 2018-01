Appello al comandante della Polizia: “Intervenga su discariche e vandalismo nella stazione”

Appello dell’Associazione “GeneraAzioni” al Comandante della Polizia di Corigliano Arturo Antonio Levato

CORIGLIANO CALABRO (CS) – “Abbiamo accolto con estrema soddisfazione la notizia della recente nomina dell’avv. Arturo Antonio Levato a Comandante della Polizia Municipale della nostra città. Ritorna così al suo posto un professionista stimato, che ha dato modo negli anni addietro di dimostrare competenza e senso di abnegazione nel ruolo ricoperto. Ed è proprio facendo leva alla sua sensibilità che si muove questo appello, affinché possano essere debellate gravi problematiche che affliggono il territorio comunale”. È quanto dichiara il presidente dell’Associazione socioculturale giovanile “GeneraAzioni”, Alfonso Falcone, nel chiedere che la Polizia Municipale sia impiegata per far fronte anche in merito a due incresciose situazioni locali. Un appello ampiamente condiviso da larghi strati della popolazione. “Siamo ben consapevoli, come già ribadito in precedenti interventi a mezzo stampa, delle condizioni nelle quali si trovano ad operare i Vigili Urbani di Corigliano, ai quali va il nostro plauso per l’impegno profuso quotidianamente. Il territorio è vasto e articolato, i problemi sono numerosi, le richieste d’intervento tante e tra le più svariate. A tutto ciò occorre aggiungere il dato, per nulla secondario, che il Corpo di Polizia Municipale risulta essere sottodimensionato rispetto alle reali esigenze di una città di oltre 40mila abitanti.

Tuttavia, cogliamo la notizia della nomina del nuovo Comandante – dichiara Falcone – per chiedere che i Vigili Urbani siano impiegati, oltre che per il consueto controllo del territorio in materia di sicurezza stradale e viabilità, anche per denunciare e intervenire sul deplorevole fenomeno, ormai sempre più in aumento, delle discariche a cielo aperto presenti in diverse zone del territorio a causa dell’inciviltà di alcuni cittadini nonché per vigilare sull’emergenza vandalismo in atto all’interno dei locali, da poco ristrutturati, della stazione ferroviaria, i cui lavori eseguiti dalle Ferrovie dello Stato rischiano di essere vanificati da gesti sconsiderati e vere e proprie scorribande. Anche perché il Comando della Polizia Municipale ha sede a soli pochi metri dai locali della stazione ferroviaria”. “Sarebbe auspicabile, a nostro avviso, coinvolgere pertanto attivamente i Vigili Urbani anche su queste due situazioni, con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, dell’Amministrazione Comunale e di quanti, come la nostra Associazione, si propongono di dare un contributo in modo spontaneo e disinteressato – prosegue Falcone – per arginare simili problematiche e ripristinare le più elementari condizioni di vivibilità nell’esclusivo interesse della cittadinanza. Siamo come sempre pronti a partecipare attivamente ad un tavolo operativo per decidere il da farsi”.

