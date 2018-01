La città del Codex in festa per la visita di Giancarlo Giannini (FOTOGALLERY)

Il Maestro è stato a Rossano per la presentazione del progetto di un docufilm sul mistero del Codex, del quale sarà la voce narrante

ROSSANO (CS) – L’accoglienza ed il calore che si riservano alle grandi star, ai personaggi e ai volti che hanno contribuito e contribuiscono ancora ad impreziosire con la propria arte la migliore produzione cinematografica italiana conosciuta in tutto il mondo. È quella che la città ha riservato al Maestro Giancarlo Giannini a Rossano, lo scorso martedì e mercoledì, per la presentazione del progetto di un docufilm sul mistero del Codex, del quale sarà la voce narrante. Crowdfunding Civico, Rossano è il primo comune in Italia a sperimentare questa modalità di finanziamento dal basso per la produzione di un film. Il Sindaco Stefano Mascaro esprime soddisfazione per il successo di pubblico e partecipazione riscosso nell’ambito della due giorni che ha visto protagonista il celebre attore e regista di fama internazionale. “La presenza di Giannini in città e l’avvio del progetto di crowdfunding – ha ribadito – rappresentano un sogno che si realizza e si inseriscono nel percorso di comunicazione strategica, di marketing territoriale e di complessiva promozione dell’immagine di Rossano nel mondo che, in un anno e mezzo, ha fatto registrare eventi ed iniziative di spessore e portata internazionale. Senza precedenti.” Il primo cittadino ha esortato all’ottimismo, alla tutela del bene comune; a essere propositivi; a non centellinare elogi e complimenti per le cose belle e positive che si stanno facendo.

Elogio alla fantasia e alla creatività, marketing territoriale, crowdfunding, creazione di valori, condivisione, credibilità del progetto, trasparenza, ricompensa sociale, cultura, mistero della fede (che tale deve rimanere), turismo, cineturismo e ruolo della Film Commision Calabria, promozione dei marcatori identitari, finanza sociale e partecipazione popolare. Sono, queste, alcune delle parole chiave emerse nel corso della due giorni. All’incontro tenutosi ieri, nell’affollatissima Sala Rossa di Palazzo San Bernardino, Giannini, acclamato ed applaudito dall’inizio alla fine, è stato accompagnato dopo essere stato condotto in visita dal primo cittadino e dalla Giunta al Museo della Liquirizia Amarelli, dove ha incontrato l’Amministratore Delegato Fortunato Amarelli; al Museo Diocesano e del Codex dove ad aspettarlo c’era il Vescovo Giuseppe Satriano; all’Emporium Cafè; nella Cattedrale dedicata alla Achiropita della quale il Presidente del Club Trekking Rossano Lorenzo Cara ha fornito cenni storici; al Caffè storico Tagliaferri per essere deliziato dalla torta realizzata ad hoc per lui dal maestro pasticcere Massimiliano Tagliaferri. Presenti anche il regista Fabio Bastianello e Fabio Simonelli General Manager della Ulule Italia.