Treno deragliato a Paola, chiusa la galleria Santomarco per accertamenti tecnici

Il prossimo 19 gennaio verrà affidato ai due consulenti l’incarico per accertare in modo definitivo ciò che determinò l’incidente ferroviario

PAOLA (CS) – Il prossimo 19 gennaio alla Procura di Paola inizierà la procedura degli accertamenti non ripetibili con l’affidamento a due consulenti di verificare la scatola nera e di compiere sopralluoghi nella galleria Santomarco, dopo l’incidente ferroviario dello scorso del 6 dicembre scorso. A comunicarlo è stata la stessa procura rivolgendosi alle parti offese, ovvero ai passeggeri e al personale a bordo del treno. Intanto sono due le persone iscritte nel registro degli indagati: il macchinista ed un dirigente di RFI; mentre la tratta ferroviaria Cosenza-Paola resta ancora chiusa.

Il provvedimento reca la firma del sostituto procuratore Antonio Lepre, al quale ha affidato l’indagine il procuratore capo Pierpaolo Bruni. Il 19 gennaio alle ore 15, pertanto, verrà affidato ai due consulenti l’incarico per accertare in modo definitivo ciò che determinò l’incidente ferroviario. Le persone offese hanno la facoltà di prendere visione degli atti trasmessi all’ufficio del pm e produrre tutto ciò che può essere utile ai fini della ricerca. La Polizia scientifica di Paola, dal momento dell’incidente ad oggi, ha ispezionato ogni millimetro della galleria; sono stati ascoltati tutti i presenti e non, ferrovieri e sindacati.

Nei documenti relativi agli ultimi interventi di manutenzione, effettuati lungo la tratta Cosenza-Paola, è risultato inoltre, un grave stato di degrado dei binari e della galleria Santomarco. Sui binari si sarebbero evidenziati danni diffusi dovuti alla ossidazione; mentre nel tunnel copiose infiltrazioni d’acqua, tali da rendere insicuro il passaggio dei treni. A ciò si aggiunge che nella galleria non esistono punti attrezzati di soccorso. Perciò il treno sarebbe sviato a causa delle pessime condizioni in cui versavano rotaie e galleria. La tratta Cosenza-Paola, quindi, rimarrà ancora chiusa.

