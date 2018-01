Dal fiume Crati affiorano bare abbandonate con resti di defunti: comunità sconvolta

A sconvolgere maggiormente è il fatto che le casse mortuarie non erano vuote ma, bensì, al loro interno sono stati ritrovati i resti di defunti e i loro vestiti

TORANO (CS) – Una scoperta che ha sconvolto un’intera comunità: lo scorso lunedì 8 gennaio, in località Macchia della Tavola (tra i comuni di Torano e Bisignano), sono state ritrovate sulle sponde del Crati alcune bare abbandonate. A sconvolgere maggiormente è il fatto che le casse mortuarie non erano vuote ma, bensì, al loro interno sono stati ritrovati i resti di defunti e i loro vestiti. Probabilmente qualcuno ha pensato di effettuare, con questo macabro e illegale metodo, lo smaltimento dei feretri. Probabilmente si tratta di qualcuno che non ha coscienza del grave reato che ha commesso e non ha alcun rispetto per i defunti.

Ad effettuare la scoperta e denunciare l’accaduto alle autorità è stato un impiegato della Polizia di Stato. Dopo aver notato le bare sulle sponde del fiume, ha allertato i carabinieri della stazione di Bisignano. Tutto il materiale è stato rimosso attraverso l’aiuto di una ditta specializzata e sono stati eseguiti i rilievi per individuare i responsabili. L’intera comunità è rimasta sconvolta ed indignata; cresce la preoccupazione in molti cittadini che si domandano se i feretri abbandonati possano essere dei loro cari. In corso tutte le indagini per far luce sull’accaduto.

Anche l’Amministrazione comunale condanna il vile gesto

“Avvieremo – si legge in una nota del sindaco Francesco Lo Giudice e della consigliera comunale delegata all’ambiente Francesca Lucieri – di concerto con la Provincia di Cosenza e le autorità competenti operazioni congiunte di controllo al fine di individuare i responsabili, evitare nuovi reati e realizzare programmi di bonifica, nella consapevolezza che illeciti di tale natura, oltre a costituire grave pregiudizio per l’ambiente, ledono l’immagine complessiva del territorio. L’impegno di questa Amministrazione – conclude la nota – nasce dall’amara constatazione di un territorio gravemente offeso e compromesso dal degrado ambientale e dal considerare il risanamento ambientale tra le priorità, mediante un’efficace azione di ripristino, prevenzione, controllo e riqualificazione”.