Tentato furto in un’azienda di vini, ladri in fuga

CASTROVILLARI (CS) – Tentato furto in un’azienda operante nel settore dell’imbottigliamento e vendita di vini. A sventare l’azione criminale sono stati i vigilantes dell’Assipol, a cui è collegato l’allarme. Il fatto risale al tardo pomeriggio di lunedì scorso. Gli agenti, non appena ricevuta la segnalazione alla centrale operativa, hanno raggiunto in pochi minuti l’azienda situata nella zona industriale di Cammarata, a Castrovillari. Nell’immediato, durante il sopralluogo è stata riscontrata una porta d’ingresso imbottigliamento forzata. I malviventi, quindi, avrebbero tentato di entrare all’interno della fabbrica, ma l’allarme e la presenza della vigilanza li avrebbe messi in fuga. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma della compagnia di Castrovillari diretti dal capitano Caruso che hanno avviato le indagini del caso.