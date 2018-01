Sanità: Gallo, disagi e abbandono del Poliambulatorio di Cassano

“Silenzio e immobilismo” tra il consigliere Cdl Gianluca Gallo e il direttore generale per parlare dei problemi sulla sanità nella sibaritide.



“Avevo richiesto un incontro al direttore generale, a fine novembre scorso, per poter discutere con lui di ciò che, a sentire cittadini, associazioni ed organizzazioni di categoria, non va: il lento ma costante depotenziamento del laboratorio d’analisi, le peripezie patite dal gabinetto di endocrinologia, la scarsa attenzione riservata allo stato in cui versano reumatologia, cardiologia e odontoiatria sociale – spiega il consigliere regionale Cdl Gianluca Gallo-. La mia richiesta di incontro e’ rimasta senza risposta, a testimonianza della considerazione che i vertici aziendali hanno per le istituzioni ed il territorio”.

Un silenzio, “che comunque non scoraggia dalla battaglia che siamo consapevoli di dover intraprendere a tutela della Calabria citra“, incalza l’esponente della Cdl, esortando una volta ancora, stavolta pubblicamente, “il direttore generale ed i suoi collaboratori a voler aprire una stagione di dialogo e confronto, affinché siano tutelati solo ed esclusivamente gli interessi dei cittadini, in particolare delle fasce sociali più deboli, sulle quali grava anche il peso delle difficoltà insite nel raggiungere altre strutture ospedaliere del comprensorio, a causa dell’inefficienza della rete dei trasporti“.

Conclude Gallo: “Sollecito ed auspico risposte celeri e misure concrete ancor più rapide: tentennamenti e tentativi di spoliazione del comparto sanitario locale non saranno consentiti. Per quel che mi riguarda, in caso di perdurare di silenzio e immobilismo, sono pronto ad ogni iniziativa utile perchè la Sibaritide non subisca le conseguenze di tagli occulti e inefficienze manifeste: abbiamo già dato”.