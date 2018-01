Incendio doloso nella notte, preso di mira imprenditore

In fiamme l’auto di un imprenditore nel settore della depurazione. La matrice è di natura dolosa. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

SCALEA (CS) – Incendio doloso nella notte ai danni di un imprenditore nel settore della depurazione. Preso di mira il veicolo di proprietà, un suv, Land Rover, parcheggiato sulla S.s. 18 in corso Mediterraneo, arteria principale della città. L’auto è andata in fiamme dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì. A dare l’allarme alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea.

Un intervento celere che ha permesso di bloccare le fiamme prima che il veicolo fosse completamente avvolto dalle fiamme. A rimanere danneggiata la parte anteriore – vano motore, il parabrezza, il finestrino lato conducente e i pneumatici. Spento il fuoco e messo in sicurezza il mezzo, i vigili hanno poi effettuato un primo sopralluogo riscontrando del liquido tipo benzina sul parabrezza, in prossimità delle griglie di presa d’aria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini del caso.