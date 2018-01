Intimidazione a don Ennio Stamile, un capretto morto in una busta sulla sua auto

Un atto intimidatorio è stato compiuto ieri sera nei confronti di Don Ennio Stamile.

CETRARO (CS) – Il referente regionale di Libera don Ennio Stamile ha trovato un capretto morto in una busta della spazzatura attaccato alla sua auto, mentre era a cena in un ristorante della zona con i capi scout. Informati del fatto, accaduto a tarda serata, sul posto, ad esprimere vicinanza al parroco, sono arrivati immediatamente il sindaco di Cetraro, Angelo Aita, e il consigliere regionale, Giuseppe Aieta.

Il sindaco ha subito contattato i carabinieri che, arrivati sul luogo hanno potuto verificare l’oggetto minaccioso. Pronta la denuncia di Don Ennio Stamile che era stato oggetto di minaccia già nel 2012 allorquando davanti il portone di casa gli fecero trovare una testa di maiale mozzata con uno straccio in bocca. A Cetraro negli ultimi tempi si stanno verificando fatti delittuosi che stanno diffondendo paura tra i cittadini: rapine, incendi di auto, furti negli appartamenti spingendo finanche il consiglio comunale di Cetraro a dichiarare lo stato di emergenza affinché venisse rafforzato il presidio di controllo e vigilanza sul territorio per assicurare alla giustizia i delinquenti che stanno funestando la città.

Il sindaco di Cetraro Angelo Aita e il consigliere regionale Giuseppe Aieta hanno prontamente espresso vicinanza al parroco e grande apprezzamento per l’opera di sensibilizzazione e responsabilizzazione che attraverso Libera sta diffondendo in tutta la Calabria. “Siamo vicini a Don Ennio Stamile sapendo di interpretare il pensiero della città e di tutta la Calabria. Conoscendolo, non si farà intimorire da chi tenta di riportare indietro la città. Noi siamo con lui! In questo momento occorrono segnali forti che possono arrivare dallo Stato attraverso l’apertura della nuova caserma dei carabinieri che oltre a manifestare la volontà dello Stato attraverso un proprio presidio in un territorio difficile si offrirebbero spazi e luoghi confortevoli che le forze dell’ordine – che insieme alla magistratura non smetteremo mai di ringraziare per il loro prezioso lavoro – meritano”.