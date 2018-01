Escalation di furti nelle case a Piane Crati, ladro messo in fuga da un cittadino

Dopo la riunione convocata dal Commissario che regge il Comune di Piane Crati, sono state adottate misure per aumentare il livello di sicurezza visti i troppi furti nelle abitazioni degli ultimi tempi.

PIANE CRATI (CS) – Ladri che entrano nelle case e le saccheggiano, mettendo a soqquadro tutto, per portare via denaro, oggetti preziosi ed elettrodomestici di valore. Dallo scorso mese di novembre ad oggi, e soprattutto nel periodo delle feste, sono stati numerosi i colpi messi a segno. Qualche giorno fa però, in via Rizzuso a Piane Crati un uomo, che pare abbia agito a volto coperto, con un passamontagna, sarebbe stato messo in fuga da alcuni residenti che lo avevano notato mentre scavalcava una cancellata Uno dei residenti nel cuore della notte ha notato i movimenti ed ha così acceso la luce e il malvivente si è dato alla fuga. I cittadini sono davvero preoccupati per i continui furti tanto da aver richiamato l’attenzione, attraverso una petizione, del Prefetto, del Questore, delle forze dell’ordine per chiedere maggiori controlli nel piccolo centro e anche nei paesi limitrofi, tra cui Cellara e Figline Vegliaturo.