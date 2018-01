Fiamme nella notte, incendiato negozio di pneumatici

Sfiorata la tragedia. I vigili del fuoco mettono in sicurezza bombole Gpl. Distrutto un autolavaggio, dichiarata inagibile un’abitazione

PIETRAPAOLA (CS) – Tragedia sfiorata alle porte della cittadella di Pietrapaola. E’ divampato nella notte un incendio ai danni di un esercizio commerciale di rivendita e cambio pneumatici e autolavaggio sulla 106 jonica. Le fiamme alte e lo scoppio del materiale all’interno del magazzino hanno richiamato l’attenzione degli stessi proprietari, quattro persone, in quel momento al letto. La famiglia abita al piano soprastante il magazzino. L’incendio, infatti, è accaduto intorno alle due della notte destando allarme anche negli automobilisti in transito in quel momento. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma della locale stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano.

Più di dieci i pompieri impegnati a spegnere le fiamme, diretti dai capisquadra Abenante e De Marco, con tre mezzi di cui l’autobotte. All’esterno del magazzino, di circa 60 metri quadrati, era ubicato un autolavaggio, costruito con una struttura in legno e una copertura in lamiera, raggiunto e divorato dal fuoco e alcune bombole di Gpl messe in sicurezza prima che fossero avvolte dal fuoco, grazie all’intervento tempestivo degli uomini del 115. Impreciso al momento il numero di pneumatici all’interno del magazzino andati completamente distrutti. Nell’area circostante l’esercizio commerciale erano parcheggiate tre macchine di proprietà dell’esercizio commerciale, anche queste raggiunte dall’incendio.

Solo questa mattina intorno alle 13, dopo circa undici ore, è terminato il lavoro dei vigili del fuoco con lo smassamento del materiale, per accertare che non fossero attivi altri focolai. Da un primo sopralluogo effettuato dagli uomini del 115, è stato necessario dichiarare inagibile l’abitazione ubicata sopra il magazzino danneggiato dall’incendio e reso pericoloso e instabile. In queste ore sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Rossano, per accertare l’origine dell’incendio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.