In fiamme l’azienda agricola dei fratelli Aceto a Bisignano

Sarebbe stata una scintilla a determinare le fiamme che hanno distrutto gran parte dell’azienda agricola

BISIGNANO (CS) – In fumo l’azienda agricola dei fratelli Aceto, in contrada Squarcio a Bisignano, tra le più grandi in Calabria. In particolare l’intero capannone nel quale era presente scorta invernale messa da parte per gli oltre 2500 bovini che allevano nel cratese è andata distrutta da un incendio. All’origine del rogo forse una scintilla scoccata nella fase di distribuzione del fieno della rotoballa agli animali, che probabilmente avrà macinato tra le sue lame una piccola pietra o dei residui di ferro. L’area interessata dall’incendio è di circa 1600 metri quadrati e solo il pronto intervento di due squadre dei vigili del fuoco, che hanno impiegato anche un’autobotte, ha evitato il propagarsi delle fiamme e messo in salvo gli animali e le persone che stavano lavorando all’interno dell’azienda. Il capannone è collassato su se stesso e ora si contano i danni.