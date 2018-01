Ruba 20 radiatori in alloggi popolari di nuova costruzione: arrestato ladro nel Cosentino

Il 45enne è stato arrestato nel corso dei servizi di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Rogliano

ROGLIANO (CS) – Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Rogliano hanno effettuato una serie di servizi straordinari per il controllo del territorio rivolto in particolar modo alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Sul contrasto al fenomeno dei furti in genere, i militari del NORM di questa Compagnia supportati in fase esecutiva da quelli della Stazione CC di Mangone, nel corso dei suddetti servizi, hanno arrestato, per il reato di furto aggravato, D. L. di 45 anni della provincia di Cosenza, già gravato da precedenti specifici, il quale aveva asportato, da alcuni alloggi popolari di nuova costruzione di proprietà del comune di Belsito, un consistente numero di radiatori. I militari hanno bloccato l’uomo alla guida della sua autovettura all’interno della quale sono stati ritrovati 20 radiatori in alluminio, di nuova fattura. L’intera refurtiva recuperata è stata riconsegnata al primo cittadino del comune di Belsito. Dopo la convalida dell’arresto D.L. è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Sempre nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dei furti, i militari del NORM di questa Compagnia, hanno denunciato per furto aggravato, alla Procura della Repubblica presso il Trinubale di Cosenza, un 54 enne della Provincia di Catanzaro, pregiudicato, per aver sottratto, poco prima, ad una cittadina straniera, nel parcheggio del supermercato “Eurospin” sito nel comune di Figline Vegliaturo, una borsa con all’interno documenti personali ed effetti di valore. La refurtiva, prontamente recuperata dai Carabinieri, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. A Piane Crati è stata fermata e controllata un’autovettura condotta da un cittadino di nazionalità marocchina di anni 42, residente nel lametino. Nel corso della perquisizione sono stati ritrovati all’interno dell’auto arnesi atti allo scasso, per cui si è proceduto al loro sequestro.