La politica in mano ai cittadini, Potere al Popolo conquista la sibaritide e il Pollino

Assemblea territoriale a Rossano, domani domenica 7 gennaio, a partire dalle 18.00 in Piazza Montalti presso la Sala dell’ex-Delegazione comunale

ROSSANO – Il 17 dicembre 2017 noi di R.A.S.P.A. (Rete Autonoma Sibaritide e Pollino per l’Autotutela) siamo stati a Roma, ospiti nella cornice del Teatro Ambra Jovinelli. Abbiamo partecipato alla seconda Assemblea Nazionale di Potere al Popolo, rispondendo all’appello dei ragazzi dell’ex-OPG occupato-Je so’ Pazz di Napoli. Da anni l’ex-OPG rappresenta sulla scena partenopea uno spazio e un presidio di resistenza democratica, di mutualismo, solidarietà e socialità dal basso. Si è, inoltre, distinto per una serie di attività quotidiane a vantaggio della città e di tutte le persone che vivono i margini (sociali, economici, sanitari, culturali) del nostro sistema neoliberista. L’appello lanciato dagli attivisti napoletani ci aveva incuriosito sin dall’inizio per la prospettiva politica inedita e la dinamica sociale che auspicava si realizzasse: compattare le forze e dare una rappresentanza politica unitaria e istituzionale a tutte quelle lotte disseminate sui territori del nostro Paese.

Quelle legate alle emergenze ambientali e lavorative, quelle legate alle discriminazioni razziali e di genere, allo strapotere di gruppi finanziari multinazionali, quelle contro le grandi opere inutili che la cecità e la totale assenza di programmazione dei governi italiani degli ultimi 20 anni non hanno fatto altro che avallare o acuire. Quel 17 dicembre il teatro romano accoglieva più di mille persone provenienti da tutta Italia per dare vita a un processo di unità popolare, fortemente ispirato ai valori politici della sinistra attivista e militante e quindi connotato da pratiche sociali quotidiane. A nostro avviso è proprio rispetto a questo principio (le pratiche di mutualismo, solidarietà, resistenza e lotta come centro dell’azione politica) che si delinea la bontà della proposta di una lista popolare. Essa dovrà essere composta da persone già attive sui territori e indicate dalle Assemblee territoriali che si stanno svolgendo ormai da settimane.

Lungo questa linea si stabilisce anche la differenza rispetto alle altre compagini politiche di falsa sinistra create dall’alto e composte da persone che fino a ieri hanno votato provvedimenti e leggi che hanno incrementato povertà, diseguaglianze e ingiustizie sociali o che stanno fomentando razzismo e odio fra lavoratori, addirittura legittimando il lavoro minorile non pagato. E proprio rispetto alla centralità data alle pratiche di militanza e alla lotta quotidiana che R.A.S.P.A. ha sottoscritto il manifesto e il programma elettorale di Potere al Popolo decidendo così di partecipare a un percorso che costituirà un soggetto politico realistico, particolarmente attento ai territori. Infatti, quello che sta avvenendo di veramente importante in queste settimane, nell’indifferenza dei media nazionali, sono le più di cento assemblee territoriali organizzate da Lampedusa alla Val di Susa.

Si tratta di assemblee-osservatori che si autoconvocano e riportano al centro del discorso politico le problematiche dei territori e delle persone; sono assemblee la cui funzione è anche quella di organizzare la campagna elettorale e designare tramite confronti coloro che dovranno rappresentarci in Parlamento. Invitiamo tutti i cittadini dell’Alto Ionio cosentino interessati, sensibili ai temi e al percorso politico suddetto, di accettare la sfida e partecipare all’Assemblea territoriale che si terrà a Rossano domenica 7 gennaio, alle 18.00, in Piazza Montalti presso la Sala dell’ex-Delegazione comunale (nelle vicinanze dell’Ospedale Giannettasio), per conoscersi, coordinarsi, proporre, discutere e condividere l’unico momento di effettivo slancio democratico e popolare che il nostro Paese ha conosciuto negli ultimi 20 anni.