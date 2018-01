Sfiduciato il sindaco di Cariati, Filomena Greco costretta a dimettersi: “parlerò con i cittadini”

Filomena Greco, di fatto, non è più Sindaco di Cariati. Otto consiglieri comunali su tredici hanno infatti sfiduciato il primo cittadino cariatese.

CARIATI (CS) – Non è arrivata a due anni, l’attività amministrativa del sindaco di Cariati Filomena Greco le cui dimissioni ora, sono inevitabili. All’ufficio protocollo del Comune è arrivata la richiesta di sfiducia nei suoi confronti ad opera dei consiglieri Francesco Milillo, Pasquale Marino, Maria Cosenza, Francesco Cosentino, Assunta Scorpiniti, Giampasquale Trento, Maria Crescente e Caterina Agazio (quattro di maggioranza e quattro di opposizione). La crisi era nell’aria e già l’ultimo Consiglio comunale era slittato a causa della maggioranza di governo.

Filomena Greco avrebbe anche replicato a questa azione sottolineando che i consiglieri avrebbero “lasciato senza motivo e agito con i soliti metodi di accordi sottobanco. È già grave che si siano dimessi senza motivi ragionevoli. Ma è molto più grave che non abbiano deciso di agire responsabilmente, negli interessi della popolazione e del bene di Cariati”.

Filomena Greco ha sottolineato che questa è “l’interruzione di un’esperienza che stava dando i propri frutti” additando ai consiglieri di maggioranza, di non aver avuto alcuno scrupolo, e “a pochi giorni dall’aver dichiarato di essere in maggioranza e di non aver accordi con l’opposizione, hanno tradito la fiducia degli elettori”.

Il sindaco di Cariati ha sottolineato la mancanza di un confronto democratico e che i malumori avrebbero potuto rappresentarli nelle diverse occasioni che si sono presentate, in modo aperto. Nei prossimi giorni, comunque – ha dichiarato la Greco – , incontrerò i cittadini. In un confronto franco e sereno, aperto, come ho sempre fatto e come credo i cittadini meritino”.